Всего за девять месяцев текущего года жители Центрального федерального округа (без учета Москвы и Московской области) оформили более 20 тысяч жилищных кредитов на 69,4 млрд рублей.

Всего за девять месяцев текущего года жители Центрального федерального округа (без учета Москвы и Московской области) оформили более 20 тысяч жилищных кредитов на 69,4 млрд рублей. 47% из них – в рамках госпрограмм. Таковы данные аналитиков ВТБ.С января по сентябрь льготными инструментами на приобретение жилья в банке воспользовались 8,2 тыс. жителей Центральной России. Объем оформленных субсидированных кредитов достиг 32,4 млрд рублей. Половина из них пришлась на «семейную» ипотеку (16,2 млрд рублей).В сентябре, в преддверии грядущих изменений условий программам с господдержкой, доля займов на льготных условиях увеличилась до 60% от общих выдач, которые составили 15 млрд рублей. В первый осенний месяц ипотеку с господдержкой оформили 2,2 тысяч жителей ЦФО, то есть на 61% больше, чем в августе.По прогнозу Евгения Дячкина, вице-президента, руководителя департамента продаж в партнерских каналах ВТБ, спрос на госипотеку продолжит укрепляться на фоне выросших ставок по базовым банковским программам.В целом по России по итогам января-сентября физлица получили на покупку недвижимости в различных финансовых организациях 5,4 трлн рублей. Это на 10% превышает итог за весь прошлый год и близко к продажам 2021 года (5,7 трлн рублей).