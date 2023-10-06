МЧС предупреждало о приближающимся к Владимирской области штормовом фронте. Сегодня, вечером 6...

МЧС предупреждало о приближающимся к Владимирской области штормовом фронте.Сегодня, вечером 6 октября с сохранением до конца ночи на 7 октября во Владимире и местами по области ожидается усиление северо-западного ветра, порывы 15 - 18 м/с, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Такие погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения, предупредили спасатели.А также нарушений в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев.Энергетики филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» осуществляют усиленный контроль за электроснабжением потребителей региона в режиме повышенной готовности.К оперативному реагированию готовы 96 бригад: 337 человек и 180 единиц техники, сообщает пресс-служба филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго».Специалисты оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении филиала находятся резервные источники электроснабжения для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона.Сообщить о нарушениях энергоснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).Фото: пресс-служба филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго»