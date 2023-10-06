На 21-й этаж за две с половиной минуты. На что способны спасатели Владимирской области – показали соревнования по скоростному подъему “Вертикальный вызов”. В них приняли участие

На 21-й этаж за две с половиной минуты. На что способны спасатели Владимирской области – показали соревнования по скоростному подъему “Вертикальный вызов”. В них приняли участие более 70 пожарных из всех уголков региона. Перед ними главная задача – как можно быстрее подняться на последний этаж высокого дома. Юрий Мельников, начальник управления пожаротушения, проведения аварийно-спасательных работ