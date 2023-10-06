На аэродроме Добрынское в Суздальском районе сотрудники МЧС отработали прыжок с парашютом с трёх...
На аэродроме Добрынское в Суздальском районе сотрудники МЧС отработали прыжок с парашютом с трёх тысяч метров.
На аэродроме Добрынское в Суздальском районе сотрудники МЧС федеральных центров провели тренировку по парашютному десантированию. Как спасатели готовятся к "выходу"? И какие задачи отрабатывают? С небес на землю спустилась наш корреспондент Мария Городская.
- Высота, конечно, всем нормальным людям страшна, но я её люблю.
На аэродроме Добрынское - сто шестьдесят влюблённых в небо. Такую страсть к полётам поймёт только тот, кто один раз сделал этот шаг за борт вертолёта - и почувствовал вкус свободы. Все спасатели - с опытом. У Ксении Гребеньковой за плечами, кроме парашюта, больше ста прыжков.
Ксения Гребенькова, начальник отдела воздушно-десантного Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России:
- Как говорят, кто под куполом ни разу не был, тот не поймёт, что нашли они в том небе и отчего их так тянет ввысь.
Но чтобы дотронуться рукой до облаков - нужна серьёзная подготовка на земле - предпрыжковая. У Дмитрия Парамонова - больше двухсот "выходов". Но было бы слишком самонадеянно говорить, что с таким опытом риска нет.
Дмитрий Парамонов, спасатель Жуковского авиационно-спасательного центра:
- Всё время страшно, потому что там будет на высоте - никто не знает.
Действия в воздухе должны быть чёткими и грамотными. Сейчас спасатели отрабатывают одиночные прыжки с парашютом. Во время чрезвычайных ситуаций они используются в разведывательных целях - с вертолёта, в случае необходимости, могут закинуть целую группу.
Игорь Кузаев, начальник воздушно-десантного Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России:
- Необходимо обучение. Нужно научиться навыкам свободного падения в воздухе. Пилотирование в воздухе и приземление. А так - сложного ничего нету.
С парашютом можно спуститься и в тандеме - вместе со специалистом, который не обучен прыжкам. Например, на месте ЧС может потребоваться доктор - здесь нужна профессиональная помощь инструктора.
Ярослав Плех, замначальника воздушно-десантного Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России:
- С помощью специальной подвесной системы фиксирует к себе специалиста, то есть другого человека. И уже совместно выполняют прыжок с парашютом. Впоследствии безопасно осуществляет приземление.
А для поисковых работ иногда необходима собака - задача спасателя в этом случае не только преодолеть высоту самому, но и доставить четвероногого помощника. Например, вот этого новобранца.
Лабрадор Лорд пока привыкает к шуму и людям, но скоро его тоже задействуют в работе. Пока бежим к вертолёту без него.
Время ограничено - нельзя задерживать других. Подъёмов воздушного борта будет пять. И каждый выше предыдущего.
В вертолёте поговорить не получится - слишком шумно, зато поддержать товарища можно особым ритуалом.
У самых опытных с собой высотометр. Когда вертолёт наберёт необходимую высоту - будет только один шанс на выход.
- Сейчас вертолёт находится на расстоянии примерно тысячи трёхсот метров от земли. С этой высоты сотрудники МЧС будут совершать свой прыжок с парашютом.
Один гудок, второй. И свободное падение.
1300 метров - не предел. Планка-до трёх километров. Кто-то даже осмеливается "выйти" из вертолёта вперёд спиной.
"Падение" длится от десяти до 30 секунд - в зависимости от набранной высоты. Затем раскрывается основной парашют (но на всякий случай при себе есть запасной). И вот мы уже на земле. Позади - три тысячи метров.
- Это очень круто! Незабываемо! Урааааа!
А спасатели пока вновь складывают "крылья", чтобы ещё раз посмотреть на мир свысока.
Мария Городская, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".