На аэродроме Добрынское в Суздальском районе сотрудники МЧС отработали прыжок с парашютом с трёх...

На аэродроме Добрынское в Суздальском районе сотрудники МЧС отработали прыжок с парашютом с трёх тысяч метров.На аэродроме Добрынское в Суздальском районе сотрудники МЧС федеральных центров провели тренировку по парашютному десантированию. Как спасатели готовятся к "выходу"? И какие задачи отрабатывают? С небес на землю спустилась наш корреспондент Мария Городская.- Высота, конечно, всем нормальным людям страшна, но я её люблю.На аэродроме Добрынское - сто шестьдесят влюблённых в небо. Такую страсть к полётам поймёт только тот, кто один раз сделал этот шаг за борт вертолёта - и почувствовал вкус свободы. Все спасатели - с опытом. У Ксении Гребеньковой за плечами, кроме парашюта, больше ста прыжков.Ксения Гребенькова, начальник отдела воздушно-десантного Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России:- Как говорят, кто под куполом ни разу не был, тот не поймёт, что нашли они в том небе и отчего их так тянет ввысь.Но чтобы дотронуться рукой до облаков - нужна серьёзная подготовка на земле - предпрыжковая. У Дмитрия Парамонова - больше двухсот "выходов". Но было бы слишком самонадеянно говорить, что с таким опытом риска нет.Дмитрий Парамонов, спасатель Жуковского авиационно-спасательного центра:- Всё время страшно, потому что там будет на высоте - никто не знает.Действия в воздухе должны быть чёткими и грамотными. Сейчас спасатели отрабатывают одиночные прыжки с парашютом. Во время чрезвычайных ситуаций они используются в разведывательных целях - с вертолёта, в случае необходимости, могут закинуть целую группу.Игорь Кузаев, начальник воздушно-десантного Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России:- Необходимо обучение. Нужно научиться навыкам свободного падения в воздухе. Пилотирование в воздухе и приземление. А так - сложного ничего нету.С парашютом можно спуститься и в тандеме - вместе со специалистом, который не обучен прыжкам. Например, на месте ЧС может потребоваться доктор - здесь нужна профессиональная помощь инструктора.Ярослав Плех, замначальника воздушно-десантного Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России:- С помощью специальной подвесной системы фиксирует к себе специалиста, то есть другого человека. И уже совместно выполняют прыжок с парашютом. Впоследствии безопасно осуществляет приземление.А для поисковых работ иногда необходима собака - задача спасателя в этом случае не только преодолеть высоту самому, но и доставить четвероногого помощника. Например, вот этого новобранца.Лабрадор Лорд пока привыкает к шуму и людям, но скоро его тоже задействуют в работе. Пока бежим к вертолёту без него.Время ограничено - нельзя задерживать других. Подъёмов воздушного борта будет пять. И каждый выше предыдущего.В вертолёте поговорить не получится - слишком шумно, зато поддержать товарища можно особым ритуалом.У самых опытных с собой высотометр. Когда вертолёт наберёт необходимую высоту - будет только один шанс на выход.- Сейчас вертолёт находится на расстоянии примерно тысячи трёхсот метров от земли. С этой высоты сотрудники МЧС будут совершать свой прыжок с парашютом.Один гудок, второй. И свободное падение.1300 метров - не предел. Планка-до трёх километров. Кто-то даже осмеливается "выйти" из вертолёта вперёд спиной."Падение" длится от десяти до 30 секунд - в зависимости от набранной высоты. Затем раскрывается основной парашют (но на всякий случай при себе есть запасной). И вот мы уже на земле. Позади - три тысячи метров.- Это очень круто! Незабываемо! Урааааа!А спасатели пока вновь складывают "крылья", чтобы ещё раз посмотреть на мир свысока.Мария Городская, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".