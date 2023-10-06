Во Владимире начался ремонт проезжей части на улице Большой Московской.

Во Владимире начался ремонт проезжей части на улице Большой Московской. Об этом сообщила пресс-служба .Подрядная организация ООО «Владавтодор» уже приступила к работе. До конца октября 2023 года специалисты должны восстановить порядка 500 метров дороги от дома №68 до перекрестка с переулком Сушкова.Ремонт участка обойдётся в 9,7 млн руб. Отмечается, что владимирским властям удалось сэкономить во время торгов на восстановление объектов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». После этого и было принято решение направить оставшиеся деньги на ремонт Большой Московской.Напоминаем, что в текущем году по нацпроекту во Владимире капитально отремонтировали 7 крупных дорожных объектов.