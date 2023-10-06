Мужчина работал на АЗС в поселке Мстера Вязниковского района, когда по неизвестной причине воспламенилась газовоздушная смесь в резервуаре. Его увезли в больницу в очень тяжелом состоянии,

Мужчина работал на АЗС в поселке Мстера Вязниковского района, когда по неизвестной причине воспламенилась газовоздушная смесь в резервуаре. Его увезли в больницу в очень тяжелом состоянии, сообщили «Шестому каналу» в пресс-службе МЧС по Владимирской области. Пожар случился вчера, 5 октября. Спасатели получили сообщение о возгорании в 09:57 утра. Горела АЗС, пожар по предварительной площади распространился