На учебу в подразделения Минобороны отправились еще 17 владимирских добровольцев На учебу в...

На учебу в подразделения Минобороны отправились еще 17 владимирских добровольцевНа учебу в подразделения Минобороны отправились еще 17 владимирских добровольцев, подписавших контракты на военную службу. Успехов в освоении специальностей им пожелал главный военком области Юрий Гусаров, а министр региональной безопасности Сергей Полузин поблагодарил за волевое и осознанное решение.Сергей Полузин, министр региональной безопасности Владимирской области:- Мне бы хотелось вам сказать, наверное, такое человеческое простое спасибо за ваш выбор. Это на самом деле кажется, что так легко. Поверьте мне, я переговорил почти с каждым нашим бойцом, решиться, сделать выбор, оторвать себя от мирной жизни, мы сегодня это не осознаем. Мы называем вас героями, но не осознаем, что настоящими героями мы все станем после победы.Контрактников объединяет желание внести свой вклад в достижение поставленных целей и уверенность, что Родина в долгу не останется. Государство по достоинству ценит усилия военнослужащих, предоставляя им и их семьям весь объем социальных гарантий и денежных выплат. Напомню, в регионе действуют несколько пунктов отбора на службу по контракту. Во Владимире набор ведется по адресам на Стрелецкой, 55-а и 1-ой Пионерской, 92. Вся необходимая информация об условиях есть на ресурсе службапоконтракту.рф и на сайте областного военкомата.Антон, доброволец:- Ну, я считаю, это правый поступок, в первую очередь - поступок мужчины. Так скажем, мое дело!