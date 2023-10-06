В Сети распространилась публикация, как семья спасает животное, которое не могло выбраться из водоема

В Сети распространилась публикация, как семья спасает животное, которое не могло выбраться из водоемаОдним из милейших животных в мире являются олени. Они обитают в различных частях мира и приспособленны к абсолютно разным климатическим условиям. Примечательно, что у самцов этого вида животных есть рога, которые они используют для сражений и демонстрации своей силы перед самками и конкурентами. Кроме того, они известны своей способностью быстро бегать и прыгать, а также плавать.Правда, на днях в Сети распространилось видео, на котором один из семейства парнокопытных попал в беду. По всей видимости, олень спустился к водоему, чтобы попить, но не устоял и упал в воду. Оказалось, что животное не могло выбраться из-за образовавшиеся насыпи.Отец и сын решили спасти попавшего в беду оленя. Они схватились за рога парнокопытного и потащили его из воды. Животное не на шутку напугалось, даже начало сопротивляться. Однако через несколько минут уже стояло на своих ногах.Ранее "Дни.ру" , что во время прогулки с собакой женщину начал преследовать волк.