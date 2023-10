Победитель Евровидения 2008 оценил пение Ярослава Соколикова на новом конкурсе Первого канала Голос. Уже не дети. Дима Билан не стеснялся в выражениях.

Победитель "Евровидения 2008" оценил пение Ярослава Соколикова на новом конкурсе Первого канала "Голос. Уже не дети". Дима Билан не стеснялся в выражениях."Голос. Уже не дети" является неким последователем другого спин-оффа нашумевшего шоу "Голос" — "Голос. Дети". Прошло несколько лет, мальчики и девочки превратились в юношей и девушек — и теперь сражаются за главный приз на более серьезном уровне. Среди участников выделяется Ярослав Соколиков, в свои 16 лет владеющий мощным и красивым вокалом.Когда Яся пришел на шоу "Голос. Дети" маленьким мальчиком, его наставником стал Дима Билан. Сейчас над возмужавшим юношей шефствует Пелагея, но исполнитель хита "Never Let You Go" по-прежнему сидит жюри и беспристрастно оценивает вокал участников, мне зависимости от симпатий. Кстати говоря, некоторые поспешили окрестить певца "новым SHAMAN'ом", поскольку внешне он очень смахивает на популярного патриотического исполнителя.На выпуске от 6 октября запечатлена стадия конкурса, когда двое воспитанников одного наставника сражаются друг с другом, и останется только один. У Пелагеи это 22-летний Давид Саникидзе и вышеупомянутый Соколиков. Примечательно, что первый и в детстве участвовал в шоу под руководством заслуженной артистки. Сейчас Давид блистательно исполнил всемирно известный хит кубинской пианистки Консуэло Веласкес Besame Mucho.Вторым выступал Ярослав с песней Андреа Бочелли Fall On Me, и его выступление потрясло всех прежде всего своей зрелостью. Первым из жюри начал высказываться Егор Крид, который посочувствовал Пелагее: ей придется выбирать между двумя совершенствами. Затем слово взял Дима Билан и огорошил своими словами."Ну это кошмар, конечно. Ужас просто. Отвратительно. Отвратительно просто", — устало произнес певец. На слове "отвратительно" Пелагея аж вскрикнула — но увидев лицо Билана сразу улыбнулась, ясно же было, что он задумал каламбур. — Отвратительно прекрасно!Дима Билан отметил теплый "человеческий" тембр Давида Саникидзе, а также похвалил Ярослава Соколикова за то, что он блестяще справился с волнением, которое все-таки чувствовалось."Вы взяли те самые ноты, которые мы все ждали", — с удовлетворением заключил Дима Билан под аплодисменты.