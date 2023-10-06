В какой момент упадёт стена? Этим вопросом Галина Тютина задаётся каждый раз, когда проходит из прихожей в свою гостиную. Жительница посёлка Муромцево в этой квартире проживает уже 40 лет. Со

В какой момент упадёт стена? Этим вопросом Галина Тютина задаётся каждый раз, когда проходит из прихожей в свою гостиную. Жительница посёлка Муромцево в этой квартире проживает уже 40 лет. Со временем, рассказывает пенсионерка, в стенах начали появляться провалы. А недавно женщина решила обновить проводку. И вот что обнаружилось во время работ с электричеством. Галина Тютина,