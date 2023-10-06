Жителей и гостей столицы предупредили об усилении ветра и осадках. Информация поступила от главного управление МЧС России по Москве. По данным , в период с 14:00 до 21:00 часа 6 октября по Москве ..

Жителей и гостей столицы предупредили об усилении ветра и осадках. Информация поступила от главного управление МЧС России по Москве.По данным , в период с 14:00 до 21:00 часа 6 октября по Москве ожидается усиление ветра северо-западного ветра с порывами 16-18 метров в секунду, а также дождь. Спасатели призвали соблюдать осторожность при управлении автомобилем на дороге.