Появились подробности пожара на автозаправочной станции в поселке Мстера Вязниковского района В...

Появились подробности пожара на автозаправочной станции в поселке Мстера Вязниковского районаВ поселке Мстера Вязниковского района сгорела автозаправочная станция.Возгорание произошло, предположительно, в месте слива топлива в подземный резервуар. Причину выясняют дознаватели. Очевидцы пишут о пострадавшем владельце АЗС.Добавлю, что аналогичное происшествие случилось в середине августа в собинском селе Черкутино, горели топливные цистерны на заправке сельхозпредприятия. В МЧС тогда заявляли, что усилят профилактическую работу с собственниками автозаправочных станций.