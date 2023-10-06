Первый в регионе подарочный набор вручили в Областном перинатальном центре родителям Ярослава Поршина, рожденного 1 октября в 6:50 утра. Об этом сообщили в пресс-службе Минздраве Владимирской

Первый в регионе подарочный набор вручили в Областном перинатальном центре родителям Ярослава Поршина, рожденного 1 октября в 6:50 утра. Об этом сообщили в пресс-службе Минздраве Владимирской области. Именно с этого дня, согласно законопроекту о подарках для новорожденных, в роддомах региона начали предлагать наборы по уходу за детьми или деньги. Родители могут выбрать набор для ребенка