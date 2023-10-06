«Ростелеком Контакт-центр» увеличил количество операторов общероссийской горячей линии для информирования граждан о распространении коронавирусной инфекции и мерах профилактики. Работа

«Ростелеком Контакт-центр» увеличил количество операторов общероссийской горячей линии для информирования граждан о распространении коронавирусной инфекции и мерах профилактики. Работа организована в партнерстве с АНО «Национальные приоритеты» в рамках федерального проекта Стопкоронавирус.РФ. По данным официального портала Стопкоронавирус.РФ, только с 25 сентября по 1 октября 2023 года количество госпитализаций превысило 2,5 тысячи человек и увеличилось на 9,8%