​6 и 7 октября будет дождь и сильный ветер.

Во Владимирской области вечером 6 октября до конца ночи 7 октября ожидается уселение северо-западного ветра, порывы смогут достигать 15-18 метров в секунду, об этом сообщили во Владимирском центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей средыНочью с 6 октбря на 7 ожидается небольшой дождь. Днем местами сильный дождь.Ветер ночью северо-западный 7 -12 м/с местами порывы 15 -18 м/с, днем южный 8 - 13 м/с, местами порывы 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью -1, +4 градуса, днём +4, +9 градусов.