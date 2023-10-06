Синоптики рассказали жителям Владимирской области о ночных заморозках и дожде со снегом. В...

Синоптики рассказали жителям Владимирской области о ночных заморозках и дожде со снегом.В субботу, 6 октября, регион окажется под влиянием периферии циклонического вихря с центром над Верхней Волгой, подчеркнули специалисты.Это станет причиной преимущественно облачной погоды, пройдут дожди ливневого характера и даже со снегом, что ограничит приток солнечного тепла.Ночью ожидаются заморозки. Поэтому воздух, да и то только к вечеру, прогреется только до 7.После полудня, утихнувший было под утро дождь начнется снова и вечером пойдет сильнее.Плюс сильный ветер, до 5,3 метра в секунду.Атмосферное давление упадет с 740 до 723 мм ртутного столба.Народный прогноз погодыС этого дня ночи становятся все темнее, день убывает "лошадиными шагами", говорили наши предки.В этот день было принято собирать с огорода свеклу.Чтобы предвидеть предстоящую зиму, наблюдали за дубом: если на нем много желудей – к теплой зиме и "хлебному" лету.Фото: https://www.pxfuel.com