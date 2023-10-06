Компания «АБИ Продакт» направила досудебную претензию по факту публикации недостоверных данных. 30 сентября в федеральном издании «Известия» вышел материал о якобы найденных когтях крыс с

Компания «АБИ Продакт» направила досудебную претензию по факту публикации недостоверных данных. 30 сентября в федеральном издании «Известия» вышел материал о якобы найденных когтях крыс с сосисках «Сливушки», которые производит завод «Стародворские колбасы». Обвинение подкрепили фактом, что в распоряжении «Известий» есть документ с предостережением заводу от Генпрокуратуры РФ. Однако в Аби утверждают, что никакого предостережения не