Скончался от ожогов владелец сгоревшей АЗС во Владимирской области. - К сожалению, пострадавший...

Скончался от ожогов владелец сгоревшей АЗС во Владимирской области.- К сожалению, пострадавший при пожаре владелец АЗС скончался, - сообщил депутат ЗС Владимирской области Роман Квинов в своем ТГ. - Более 90% ожогов тела.Напомним, что накануне, 5 октября в поселке Мстера Вязниковского района сгорела автозаправочная станция. С обширными ожогами был госпитализирован ее 54-летний владелец.Возгорание произошло, предположительно, в месте слива топлива в подземный резервуар. Причину выясняют дознаватели.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.