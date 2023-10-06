Скончался от ожогов владелец сгоревшей АЗС во Владимирской области.
- К сожалению, пострадавший...
Скончался от ожогов владелец сгоревшей АЗС во Владимирской области.
- К сожалению, пострадавший при пожаре владелец АЗС скончался, - сообщил депутат ЗС Владимирской области Роман Квинов в своем ТГ. - Более 90% ожогов тела.
Напомним, что накануне, 5 октября в поселке Мстера Вязниковского района сгорела автозаправочная станция. С обширными ожогами был госпитализирован ее 54-летний владелец.
Возгорание произошло, предположительно, в месте слива топлива в подземный резервуар. Причину выясняют дознаватели.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.