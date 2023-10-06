Смотрите Вести в 14.30: в Суздальском районе сотрудники МЧС отработали спуск с трёх тысяч...

Смотрите "Вести" в 14.30: в Суздальском районе сотрудники МЧС отработали спуск с трёх тысяч метров.Спасательный десант- Никто, кроме них. В Суздальском районе сотрудники МЧС отработали спуск с трёх тысяч метров.Узелок к узелку- Судебные приставы тридцать третьего региона осваивают плетение. Новые маскировочные сети для бойцов в зоне СВО.Школа реставрацииА студенты из Москвы и Санкт-Петербурга помогают в реставрации суздальских торговых рядов. Какие работы им доверили?