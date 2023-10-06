Смотрите Вести в 21.05: громкая премьера фильма во Владимире.
Влюбленные в небо.
Никто, кроме...
Смотрите "Вести" в 21.05: громкая премьера фильма во Владимире.
Влюбленные в небо.
Никто, кроме них. В Суздальском районе сотрудники МЧС отработали спуск с трёх тысяч метров.
Школа реставрации.
Студенты из Москвы и Санкт-Петербурга помогают в реставрации суздальских торговых рядов.Какие работы им доверили?
И "Повелитель ветра" прибыл в тридцать третий регион.
Как оценили премьеру владимирские зрители?