Смотрите Вести в 21.05: громкая премьера фильма во Владимире. Влюбленные в небо. Никто, кроме...

Смотрите "Вести" в 21.05: громкая премьера фильма во Владимире.Влюбленные в небо.Никто, кроме них. В Суздальском районе сотрудники МЧС отработали спуск с трёх тысяч метров.Школа реставрации.Студенты из Москвы и Санкт-Петербурга помогают в реставрации суздальских торговых рядов.Какие работы им доверили?И "Повелитель ветра" прибыл в тридцать третий регион.Как оценили премьеру владимирские зрители?