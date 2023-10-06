Смотрите Вести в 9.00: новые маскировочные сети для бойцов в зоне СВО.
Спасательный десант
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Смотрите "Вести" в 9.00: новые маскировочные сети для бойцов в зоне СВО.
Спасательный десант
- Никто, кроме них. В Суздальском районе сотрудники МЧС отработали спуск с трёх тысяч метров.
Узелок к узелку
- Судебные приставы тридцать третьего региона осваивают плетение. Новые маскировочные сети для бойцов в зоне СВО.
Архивное дело
И зачем владимирцы ходят в архив? Некоторые итоги научной конференции к 105-летию государственной архивной службы.