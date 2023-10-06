Дизайн станции посвятят российской промышленности.

Дизайн станции посвятят российской промышленности.Мэр Москвы Сергей Собянин в своем рассказал о дизайне станции "Лебедянская" будущей Бирюлевской линии метро. Станция расположится рядом с Липецкой улицей, название которой отсылает к одноименному городу – одному из центров отечественной черной металлургии."Отсюда и выбор общей концепции оформления", – объяснил градоначальник.Главный элемент композиции расположится в центре станции. Его облик будет напоминать прокатный стальной лист, отметил Собянин.Длина Бирюлевской линии составит 22 километра. Она протянется от станции "ЗИЛ" до районов Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное.На линии будет 10 станций. Первый участок протяженностью шесть километров будет включать станции "ЗИЛ", "Остров мечты" и "Кленовый бульвар". Проект утвердили в августе 2021 года.Линия пройдет через восемь районов Москвы, где проживает более 850 тысяч человек. Пассажиры смогут пересесть на Замоскворецкую и Троицкую линии, Московское центральное кольцо.Собянин ранее , что первый участок Троицкой линии в Новую Москву планируется открыть в 2024 году. Один из главных транспортно-пересадочных узлов ветки организуют на станции "Новаторская", которой к 2030 году будут пользоваться более 80 тысяч человек в сутки.Также станции "Потапово" Сокольнической линии. Жители Новомосковского административного округа будут ежедневно экономить в пути до 40 минут.