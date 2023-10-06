Певица Ирина Дубцова резко высказалась в своем Телеграмм-канале.

Певица Ирина Дубцова резко высказалась в своем Телеграмм-канале.Ирина Дубцова с сожалением отметила , что слишком много рассказывает о своей жизни. "Сто раз теперь подумаю", – написала певица в своем Телеграмм-канале.Бывшую "фабрикантку" без ее ведома записали в жертвы пластического хирурга Хайдарова.Ирина не скрывала, что ранее осталась недовольна проведенной Хайдаровым операцией по уменьшению груди. Певица обращалась к хирургу в 2022 году. Но участницей последних скандальных разборок, инициатором которых стала певица Слава, она быть не хочет.Дубцова написала эмоциональный пост в своем Телеграмм-канале, где довольно резко выразилась в адрес обеих сторон нынешнего конфликта. Сорвавшаяся Дубцова открестилась от скандального Хайдарова: "Отстаньте от меня!".Певица заявила, что не хочет "выносить анатомические подробности на всеобщее обозрение". Хотя тут же отметила, что ей жаль пострадавших. Ирина сослалась на то, что не любит скандалов и попросила ее не втягивать в это.Напомним, что в июле этого года певица Слава публично заявила, что пострадала от рук пластического хирурга Тимура Хайдарова. Она делала у врача операцию по увеличению груди. Слава раскритиковала работу Тимура в соцсетях. После чего нашлись и другие девушки, недовольные результатами пластических операций Хайдарова.Об этом ранее писали .