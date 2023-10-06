Сотрудники УМВД по Владимирской области присоединились к марафону донорства костного мозга В...

Сотрудники УМВД по Владимирской области присоединились к марафону донорства костного мозгаВ России продолжается марафон донорства костного мозга #ДавайВступай. Самое активное участие в нём принимает Владимирская область. К марафону присоединились и сотрудники регионального УМВД России.Владимир стал 33-им городом-участником акции. Полицейские побывали на областной станции переливания крови, где сдали кровь для генетического анализа и вступили в федеральный регистр доноров костного мозга. Одним из кандидатов в доноры стала младший сержант полиции Екатерина Шефарина, слушательница Центра профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области.Екатерина Шефарина, младший сержант полиции:- Когда мне сообщили о марафоне, решила сдать кровь, не раздумывая. В память о моём отце, который 2 месяца назад скончался. Он являлся почётным донором. После службы в Афганистане он тайно много лет сдавал кровь, спасая жизни.Также сотрудники полиции области обеспечили охрану общественного порядка и безопасности во время многокилометрового забега в рамках марафона #ДавайВступай. Его провел опытный спортсмен Артём Алискеров, который много лет поддерживает донорство костного мозга в нашей стране.