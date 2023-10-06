Спасатели владимирского Россоюзспаса извлекли тела двух погибших в ДТП на федеральной М-7. 5...

Спасатели владимирского Россоюзспаса извлекли тела двух погибших в ДТП на федеральной М-7.5 октября 2023 года на федеральной трассе М-7 в районе деревни Смыково Судогодского района произошло ДТП. Под колесами фуры оказался автомобиль Skoda Yeti, сообщает пресс-служба РОССОЮЗСПАСа Владимирской области.На месте аварии работали спасатели аварийно-спасательного формирования регионального РОССОЮЗСПАСа. Им сначала пришлось вытаскивать легковой автомобиль из-под большегруза Mersedes Actros. Потом извлекли из автомобиля Skoda тела двух погибших мужчин, при этом деблокировка не потребовалась.Фото: пресс-служба регионального РОССОЮЗСПАСа