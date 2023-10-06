Специалисты Россельхознадзора Владимирской области провели выездные обследования полей Специалисты...

Специалисты Россельхознадзора Владимирской области провели выездные обследования полейСпециалисты регионального Россельхознадзора проверили кукурузу и рапс на наличие ГМО. Проведены выездные обследования полей с культурами, завезенными из стран, в которых используют методы генной инженерии.Обследованы участки в 3 районах области. Отобрано 8 образцов в Меленковском, Юрьев-Польском и Собинском районах. В результате анализа ГМО нигде не обнаружили.