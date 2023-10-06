Студенты из Москвы и Санкт-Петербурга помогают в реставрации суздальских торговых рядов....

Студенты из Москвы и Санкт-Петербурга помогают в реставрации суздальских торговых рядов.Реставраторы к официальному тысячелетию Суздаля. В городе-музее продолжает работу выездная школа, организованная Союзом реставраторов страны. Студенты принимают участие в преображении знаменитого Гостиного двора Суздаля-памятника начала 19-ого столетия. С подробностями Вера Куликова.На Торговой площади Суздаля-стук молотков. Студенты из Москвы и Санкт-Петербурга- участники выездной Архитектурной школы-проходят производственную практику на уникальном объекте. Знаменитых Торговых рядах. В команде только девчонки. И хотя работа тяжелая, не жалуется никто.- Мы прикоснулись к истории своими руками. Мы бережно стараемся отбивать. Вообще нелегко. Иногда бывает так где-то толстый слой. Он отлетает более-менее хорошо. А есть, где тонкий. Его приходится очень долго демонтировать.Анастасия Иванова- родом из северной столицы. Первокурсница Санкт-Петербургской Академии реставрации и дизайна выбрала профессию строительного реставратора. Говорит, что в Суздале пытается найти похожие детали на старинных зданиях.Анастасия Иванова, студентка первого курса Академии реставрации и дизайна (Санкт-Петербург):- Красивая архитектура. Нам очень понравилась. Мы проходили рассматривали узоры, стили зданий, видели для себя знакомые элементы декора.Подруги Юлиана и Ирина-из Москвы. Учатся в колледже архитектуры, дизайна и инжиниринга «26 КАДР». Прикоснуться к старине было их мечтой.Ирина Тарасова, студентка колледжа архитектуры, дизайна, инжениринга «26 КАДР»(Москва):- Я решила, что это возможность и я трясла в колокола. И говорю все едем, едем, потому что очень хочется и мы очень рады, что такая возможность появилась!Юлиана Дубровская, студентка колледжа архитектуры, дизайна, инжениринга «26 КАДР»(Москва):- Мы обе в этот момент были не в колледже и нам звонит куратор и говорит: Тут такое предложение!Школу молодого реставратора студентки проходят под руководством опытного специалиста. Татьяна Качерина восстанавливала множество объектов культурного наследия. В их числе Пассаж, Шуваловский дворец, Музей Фаберже в Санкт-Петербурге.Татьяна Качерина, мастер производственных работ, преподаватель Академии реставрации и дизайна ( Санкт-Петербург):- Мы максимально стараемся сохранить и бережно это делаем даже в данном случае демонтаж Мы стараемся минимум причинить какого-то ущерба, чтобы максимально сохранить. Работы, конечно, тяжелые. Их много. Но мы постараемся справиться и как-то внести свою лепту , сохранить вот эту историческую ценность для наших поколений, для России!Школа «Ожившая старина: реставрация памятников архитектуры Суздаля»- проект Союза реставраторов России. Его поддерживает правительство региона. Научный руководитель проекта- Ирина Белоярская.Ирина Белоярская, архитектор-реставратор, руководитель проекта выездной школы "Ожившая старина":- Союз реставраторов делает регулярные такие архитектурные школы реставрационные, где ребята собираются. Причем, это энтузиасты.Они сами, иногда мы их выбираем, даже конкурс бывает, чтобы участвовать в таких мероприятиях. Они выбирают. И мы едим реально помогать. Реально помогать и, конечно же, это бесценный опыт для ребят, потому что они готовятся к реставрации.Результат практики участники школы представят первому заместителю губернатора области Александру Ремиге. Всем участникам вручат сертификаты об участии в реставрации знакового памятника культурного наследия. И вклад в подготовку к официальному тысячелетию города- музея.Вера Куликова , Андрей Синягин. "Вести-Владимир".