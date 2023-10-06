Судебные приставы Владимирской области присоединились к акции в поддержку участников...

Судебные приставы Владимирской области присоединились к акции в поддержку участников СВО.Изготавливают камуфляжное покрытие, которое бойцы на передовой используют для маскировки техники и сооружений. Слово - Федору Лалакину.- Завязываем на один обыкновенный узел и завязываем на второй узел.Узелок к узелку. Несвойственным - для себя, но важным - для всех делом в свободное от работы время заняты владимирские приставы. Плетут маскировочные сети для бойцов в зоне СВО. Многие делают это впервые, но признаются: наука не хитрая.Максим Пугачев, исполняющий обязанности начальника отделения профессиональной подготовки и воспитательной работы:- Нюансы не оставить пробелов, любой пробел это будет пустота сеть будет демаскировочная. Процесс нет, он не сложный, он относительно простой, обучаться этому легко, по времени занимает как вы сами видите это быстро, чем больше людей, тем быстрее.Сети плетут из спанбонда и капроновых нитей. Раскраска выполнена в осенних цветах. Каждая такая сеть повышает уровень маскировки наших бойцов на поле боя.Наталья Максимова, старший инспектор отделения собственной безопасности Управления ФССП по Владимирской области:- Это наш первый опыт плетения сетей, мы хотим это ввести на постоянной основе, до тех пор, пока специальная операция проводится и соответственно мы участвуем еще и в других мероприятиях и акциях, помогаем своим добрым делом.В управлении говорят, принять участие в акции могли не только сотрудники управления, но и люди, пришедшие сюда по своим личным делам. Потому что поддержки, как узелков, много не бывает.Федор Лалакин, Алексей Ковалев "Вести-Владимир"