Вчера, 5 октября, в 11:00 в городе Александров в штабе партии Единая Россия по адресу Красный переулок, 13 должен был состоятся прием граждан. Общаться с жителями должен был Олег Аристархов,

Вчера, 5 октября, в 11:00 в городе Александров в штабе партии Единая Россия по адресу Красный переулок, 13 должен был состоятся прием граждан. Общаться с жителями должен был Олег Аристархов, который стал депутатом Заксобрания восьмого созыва. Однако люди не дождались ни его, ни других единороссов. Об этой ситуации они написали в сообществе «Александров Карабаново Струнино»