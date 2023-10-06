В Александрове задержали подозреваемого в краже мобильного телефона у местной жительницы 55-летняя...

В Александрове задержали подозреваемого в краже мобильного телефона у местной жительницы55-летняя жительница города Александров обратилась в полицию с заявлением о пропаже мобильного телефона стоимостью 5 000 рублей. Свой гаджет потерпевшая не обнаружила после визита в магазин, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Изучив запись с камеры видеонаблюдения, установленной в торговом зале, полицейские установили, что женщина оставила мобильный телефон на прилавке и вышла из магазина. Забытый телефон заметил мужчина, который осмотрелся, понял, что за ним не наблюдают, забрал телефон и отключил его.Позже оперативники установили личность подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 59-летний местный житель. Мужчина был задержан и дал признательные показания, пояснив, что чужой телефон планировал продать.В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Кража" (ч. 1 ст. 158 УК РФ).Подозреваемый находится под подпиской о невыездеМобильный возвращен законной владелице.Фото freepik.com