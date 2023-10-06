В Гусь-Хрустальном открылась вторая в области школа креативных индустрий. Гусь- Хрустальный - на...

В Гусь-Хрустальном открылась вторая в области школа креативных индустрий.Гусь- Хрустальный - на крыльях креатива. Там открылась вторая в области школа креативных индустрий. Её создали на базе детской школы искусств имени Балакирева. Слово Ангелине Свищ.- Вот сюда вот заходи. Вот сюда нажимай и выбирай что хочешь.От мечты к её реализации. Такую цель ставит новая школа креативных индустрий. Задача- дать возможность мыслить творчески, помочь школьникам раскрыть свой талант в разных направлениях. Екатерина, несмотря на юный возраст, с профессией определилась. Будущий журналист уже практикуется в фото-видео съемке, активно участвует в жизни родного города.Екатерина Медведева, ученица школы креативных индустрий в г. Гусь-Хрустальный:- Нас учат правильной речи, анонсировать и обрабатывать фотографии, делать ролики.Новое творческое пространство в Гусь-Хрустальном появилось на базе детской школы искусств имени Балакирева. Дети с 11 до 17 лет будут заниматься в 6 профильных лабораториях. Направления: от звукорежиссуры, современной электронной музыки, фото-видео производства до дизайна, анимации и 3-д графикЕлена Соскова, директор детской школы искусства им. М. А. Балакирева:- Мы этого давно ждали, давно готовились. Готовились не просто, потому-что пришлось преодолеть несколько интересных этапов, это и ремонт и приобретение оборудования. Потому-что школа креативных индустрий - это целых 3 направления национального проекта "Культура".На создание школы направили свыше ста миллионов рублей. Работы выполнены в рамках федерального проекта "Придумано в России". Его участники- 22 российских региона. Во Владимирской области сейчас 2 подобных школы. Кроме того, область уже выиграла новый грант. Третий по счёту. В следующем году "закреативит" Муром.Владимир Куимов, заместитель губернатора Владимирской области:- Министерство культуры области подало заявку, как минимум еще на два таких проекта и у нс есть все шансы победить в грантовом отборе и соответственно реализовать в разных городах такие возможности.В профильной школе ребята будут обучаться три раза в неделю. Первый набор-120 человек. Курс обучения- 2 года.Наталья Померанцева, заместитель директора детской школы искусства им. М. А. Балакирева:- Первый год дети проходят ознакомительные модули в каждой студии. В конце года делают некий такой проект, в том направлении в котором им понравилось, и выбирают на следующий год направление.Креативная площадка стала местом притяжения и молодых специалистов. Школа позволит не только привлечь кадры в сферу образования, но и быть с детьми на "одной волне".Маргарита Ворончагова, педагог графического дизайна Школы Креативной Индустрии в г. Гусь-Хрустальный:- Дети учатся очень быстро. За такой короткий промежуток времени они вообще научились работать в программе и создавать свои первее анимации.Жизнь в школе креативных индустрий кипит. Дети создают видео, пишут музыку, рисуют. Впереди- работа над смелыми творческими проектами. В планах- сотрудничество с гусевским хрустальным заводом.Ангелина Свищ Андрей Беляков "Вести-Владимир"