В Гусь-Хрустальном прокурор требует привлечения к уголовной ответственности бывшего гендиректора...

В Гусь-Хрустальном прокурор требует привлечения к уголовной ответственности бывшего гендиректора предприятия за растратуГусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения трудового законодательства в деятельности одного из сельскохозяйственных предприятий района.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, у организации по состоянию на 1 сентября 2023 года имелась задолженность по заработной плате перед 60 работниками за июнь-август в размере более 3,4 миллионов рублей.При этом в июне текущего года по указанию бывшего генерального директора без одобрения совета директоров, были сняты с учета в инспекции Гостехнадзора Владимирской области: 4 трактора, 2 погрузчика, зерноуборочный комбайн, прицеп тракторный и др. сумму более 35 миллионов рублей с целью дальнейшей продажи.Кроме того, руководителем проданы автомобили, принадлежащие предприятию: CHEVROLET Нива, VOLKSWAGEN TIGUAN и FORD TRANZIT. Деньги на счет юридического лица не поступили.Материалы проверки направлены прокурором в СО МО МВД Гусь-Хрустальный для решения вопроса об уголовном преследовании.Принятие законного решения находится на контроле межрайонной прокуратуры.Фото pxfuel.com