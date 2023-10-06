В среду, 4 октября, жители Владимирской области отметили 50-летний юбилей мотобольной команды «Ковровец».

В среду, 4 октября, жители Владимирской области отметили 50-летний юбилей мотобольной команды «Ковровец». В этот день на «Мотодром Арене» в Коврове ветераны спорта провели товарищеский матч. Об этом рассказала пресс-служба .Против «Ковровца» выступала сборная команд СССР и России. Выдающихся спортсменов приветствовали представители местных органов власти и поклонники мотобола. По традиции игрокам вручили хлеб-соль и подарки.«Ковровец» начал свой спортивный путь в 1973 году и уже 1981 году завоевал серебро чемпионата СССР. «В 1992 году ковровская команда стала победителем первого чемпионата России», – подчёркивается в сообщении пресс-службы.