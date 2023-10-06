В Коврове водителя, по вине которого погиб пассажир, лишили прав и свободы Ковровским городским...

В Коврове водителя, по вине которого погиб пассажир, лишили прав и свободыКовровским городским судом вынесен приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).Дело обстояло следующим образом: 8 сентября мужчина на машине «ВАЗ-21093» двигался по проезжей части улицы Абельмана в Коврове. Подъезжая к дому, водитель обогнал машину, выехал на встречную полосу.В это время другой водитель, на автомобиле «RENAULT SANDERО STEPWAY» подъезжая к перекрестку начал поворачивать налево и в это время обвиняемый, не снижая скорости продолжил движение прямо, где выехал на перекресток и столкнулся с "Рено". После чего автомобиль марки «ВАЗ-21093» выехал за пределы проезжей части дороги на газон, где совершил наезд на опору ЛЭП.В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ-21093» от удара в момент наезда получила телесные повреждения, от которых скончалась.Виновному назначено 11 месяцев с отбыванием в колонии-поселении и лишение прав на 2,5 года.Приговор в законную силу не вступил.Фото freepik.com