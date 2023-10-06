Об этом “Шестому каналу” рассказал журналист “Юрьев-Польских известий” Сергей Трубкин. Напомним, семью из четырех человек обнаружили мертвой в своей квартире. Трагедия произошла

Об этом “Шестому каналу” рассказал журналист “Юрьев-Польских известий” Сергей Трубкин. Напомним, семью из четырех человек обнаружили мертвой в своей квартире. Трагедия произошла в сентябре. Известно, что в то же время скончалась 91-летняя соседка сверху. По одной из версий семья погибла от ядовитого вещества, которым травили тараканов, его в квартиру принес родственник, который работал на сельскохозяйственном