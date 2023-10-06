В столице Муромского района прошел профилактический рейд по местам проживания малообеспеченных и многодетных семей с установкой в их домах пожарных извещателей. Большинство датчики уже

В столице Муромского района прошел профилактический рейд по местам проживания малообеспеченных и многодетных семей с установкой в их домах пожарных извещателей. Большинство датчики уже получили, сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области. Пожарный извещатель подаст при задымлении очень громкий звуковой сигнал, который может спасти жизнь домочадцам. С начала года сотрудники МЧС установили 2549 извещателей по