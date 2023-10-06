В Муроме после вмешательства прокуратуры сироте предоставили благоустроенную квартиру По обращению...

В Муроме после вмешательства прокуратуры сироте предоставили благоустроенную квартируПо обращению местной жительницы, Муромской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства при обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, обратившаяся в несовершеннолетнем возрасте осталась без родителей и была включена в список лиц, которые подлежат обеспечению жильем специализированного жилищного фонда. Однако по достижении 18 лет жильем она обеспечена не была.Таким образом, прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на администрацию округа Муром обязанности обеспечить сироту жилым помещением.Судом требования прокуратуры удовлетворены. Девушке предоставлена благоустроенная квартира.Фото freepik.com