В Муроме прокуратура добилась восстановления прав матери на получение ежемесячного пособия на...

В Муроме прокуратура добилась восстановления прав матери на получение ежемесячного пособия на ребенкаВ Муромскую городскую прокуратуру обратилась местная жительница. Проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере социального обеспечения граждан.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в январе 2023 года Отделением Фонда пенсионного и социального страхования по Владимирской области обратившейся назначено ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, которое выплачивалось на протяжении трех месяцев.Но 1 апреля 2023 года Отделением Фонда в одностороннем порядке принято решение об отказе в назначении мер социальной поддержки, сославшись на то, что у заявительницы отсутствует регистрация по месту жительства во Владимирской области.В ходе прокурорской проверки выяснилось, что регистрация женщины и ребёнка на территории региона подтвержден документально. Мер на устранение нарушений после внесенного прокурором представления принято не было. Исковое заявление направлено в Муромский городской суд.В настоящее время требования прокурора удовлетворены, решение исполнено. Мать несовершеннолетнего ребенка получила долгожданную выплату.Фото freepik.com