В результате тройного ДТП во Владимире два автомобиля выбросило далеко за пределы проезжей...
В результате тройного ДТП во Владимире два автомобиля выбросило далеко за пределы проезжей части.
На дороге остался только старенький УАЗ с поврежденными при лобовом ударе радиатором и капотом.
Два других автомобиля вылетели далеко за пределы встречной полосы движения.
ДТП попало на видеорегистратор очевидца сегодня на дороге мкр. Юрьевец- Спасское.
Сообщений о пострадавших нет.
Информация уточняется.
Фото и видео https://vk.com/overhearauto33