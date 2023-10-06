В результате тройного ДТП во Владимире два автомобиля выбросило далеко за пределы проезжей...

В результате тройного ДТП во Владимире два автомобиля выбросило далеко за пределы проезжей части.На дороге остался только старенький УАЗ с поврежденными при лобовом ударе радиатором и капотом.Два других автомобиля вылетели далеко за пределы встречной полосы движения.ДТП попало на видеорегистратор очевидца сегодня на дороге мкр. Юрьевец- Спасское.Сообщений о пострадавших нет.Информация уточняется.Фото и видео https://vk.com/overhearauto33