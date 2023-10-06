Активисты Народного фронта разработали мобильное приложение «Радар.НФ», с помощью которого жители Владимирской области могут оперативно сообщить о замеченных подозрительных объектах.

Активисты Народного фронта разработали мобильное приложение , с помощью которого жители Владимирской области могут оперативно сообщать о замеченных подозрительных объектах. Об этом губернатор 33-го региона Александр Авдеев рассказал в своём .Новое приложение помогает точно по адресу передать информацию об увиденных беспилотных летательных аппаратах, запущенных ракетах, произошедших взрывах, проникнувших на территорию области диверсионно-разведывательных группах.В настоящее время, как отмечает губернатор Александр Адвеев, ситуация во Владимирской области спокойная. За это глава региона благодарит участвующих в СВО военнослужащих, но и обычных граждан призывает проявлять бдительность. «В соседнем столичном регионе было отбито уже несколько атак беспилотных летательных аппаратов», – напомнил владимирцам губернатор.