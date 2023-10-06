На VII Всероссийском съезде школьных лесничеств, который проходил в Московской области, команда из Владимирской области завоевала второе место.

На VII Всероссийском съезде школьных лесничеств, который проходил в Московской области, команда из Владимирской области завоевала второе место. Об этом сообщила пресс-служба .В мероприятии приняли участие юные лесоводы из 65 субъектов Российской Федерации. Честь Владимирской области защищали София Лаврентьева, Максим Чобан и Дмитрий Рассадкин. Наши земляки объединились с ребятами из Костромской области, Чувашии и Алтая и подготовили проект «Сохраним лес вместе!» Совместная работа школьников заняла второе место.Всероссийский съезд носил не только соревновательный характер. Молодые люди узнавали много интересного о лесе, обменивались опытом и находили новых друзей.