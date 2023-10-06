Владимирская область успешно выступила на первом в России Международном форуме особых экономических зон.

Владимирская область успешно выступила на первом в России Международном форуме особых экономических зон. Управленческая команда ОЭЗ «Доброград-1» заняла второе место во время защиты проектов программы «Лидеры развития территорий». Об этом сообщила пресс-служба .Форум проходил в городе Грязи Липецкой области. Свои проекты защищали представители 26 субъектов РФ. Владимирская команда представила концепцию развития территории, где параллельно создаются социальные объекты и промышленная инфраструктура. «Доброград сочетает в себе разные форматы жилой недвижимости, частные и муниципальные образовательные учреждения, клинический медицинский центр, бизнес-инфраструктуру, спортивные и развлекательные объекты, услуги курорта и удобную логистику», – подчёркивается в сообщении пресс-службы.Как отметил первый заместитель губернатора Владимирской области Александр Ремига, «Доброград-1» – уникальный проект, которому на сегодняшний день нет аналогов в России. 8 резидентов воплощают инвестиционные проекты в ОЭЗ, территория активно развивается, возводятся новые объекты транспортной и инженерной инфраструктуры.