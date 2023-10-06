Неравнодушные владимирцы оказывают посильную помощь участникам СВО и жителям новых территорий.

Неравнодушные владимирцы оказывают посильную помощь участникам СВО и жителям новых территорий. Так, пенсионерка из регионального центра Людмила Алексеевна сегодня вяжет тёплые носки для детей Донбасса. О доброй женщине рассказали активисты регионального штаба .Людмила Алексеевна 40 лет проработала учителем физики. Перед выходом на заслуженный отдых преподавала во владимирской школе №10. Пенсионерка регулярно участвует в волонтёрской деятельности. Раньше, к примеру, она помогала плести маскировочные сети, необходимые во время проведения специальной военной операции.