Восьмая Спартакиада пенсионеров России прошла в Санкт-Петербурге. Соревнования были приурочены ко Дню пожилых людей, рассказали в правительстве области. Владимирские пенсионеры достойно

Восьмая Спартакиада пенсионеров России прошла в Санкт-Петербурге. Соревнования были приурочены ко Дню пожилых людей, рассказали в правительстве области. Владимирские пенсионеры достойно представили 33-регион. 61-летний Фёдор Бармин из Суздальского района стал лучшим в кроссе на 1 километр. 77-летний Анатолий Антонов из Коврова завоевал “серебро” в пулевой стрельбе. Пенсионерка Валентина Исаева из Суздальского района получила награду как