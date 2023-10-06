Двое жителей Владимира получили длительные сроки за покушение на сбыт наркотических средств.

Двое жителей Владимира получили длительные сроки за покушение на сбыт наркотических средств. Об этом проинформировала пресс-служба .Мужчины исполняли обязанности курьеров в организованной преступной группе. С 2019 по 2022 годы они получали от своих руководителей незаконные вещества, которые необходимо было расфасовывать и раскладывать по тайникам.«Довести свой преступный умысел до конца злоумышленники не смогли, так как наркотики были изъяты в ходе проведённых обысков», – отмечается в сообщении ведомства.Плюс ко всему у одного из обвиняемых нашли свыше 36 граммов нелегального зелья, которое он купил и хранил для личного пользования.Суд назначил одному фигуранту 6, а второму – 7 лет заключения в колонии строгого режима.