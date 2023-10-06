Правоохранители региональной столицы приняли активное участие во Всероссийском марафоне донорства костного мозга #ДавайВступай.

Правоохранители региональной столицы приняли активное участие во Всероссийском марафоне донорства костного мозга #ДавайВступай. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.На станции переливания крови у стражей порядка взяли кровь на генетический анализ, а сотрудников вписали в Федеральный регистр доноров костного мозга. Как отметила младший сержант полиции Екатерина Шефарина, она решила принять участие в мероприятии в память об отце, который был почётным донором и спас много жизней.Кроме того, в рамках Всероссийского марафона состоялся забег, во время которого владимирские правоохранители охраняли общественный порядок.