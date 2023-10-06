Во Владимире прошла научно-практическая конференция, посвященная 105 летию государственной архивной...

Во Владимире прошла научно-практическая конференция, посвященная 105 летию государственной архивной службы и 125-летию Владимирской ученой архивной комиссии. Ведущие историки, краеведов и архивисты из разных регионов рассказали о том, чем занимаются ежедневно, и углубились в историю архивного дела.Николай Штыков, руководитель Архивного центра:- Губернские ученые архивные комиссии занимались развитием исторической науки в регионах. И одной из самых успешных была Владимирская ученая архивная комиссия. Материалы Владимирского архива, потому что фонд комиссии находится именно во Владимирском архиве, они играют большую роль, для реконструкции всего этого движения.Владимирская ученая архивная комиссия занималась изучением истории, археологиии, этнографии, музееведением, охраной памятников. А дело будущего для ученых - восстановление деталей и обобщение накопленного исторического опыта о деятельности архивных учреждений.Сейчас во Владимирском архиве хранятся более 1,5 миллионов дел, собраны документы регионального и государственного реестра. Архив охотно посещают жители региона, большинство - из интереса к своей родословной, восстанавливают генеалогическое древо.Наталия Максимова, директор Государственного архива Владимирской области:- Сейчас архив содержит максимальное количество документов, внесенных в этот государственный реестр, среди всех региональных архивов. Сейчас это 83 документа.