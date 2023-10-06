Во Владимире просятся с ушедшим из жизни профессором ВлГУ Борисом Григорьевичем Кимом. Доктор...

Во Владимире просятся с ушедшим из жизни профессором ВлГУ Борисом Григорьевичем Кимом.Доктор технических наук, профессор кафедры строительного производства ВлГУ скончался 5 октября на 80-м году жизни, сообщила пресс-служба ВЛГУ.Он родился 7 февраля 1944 года в Свердловской области. После окончания техникума работал на строительных объектах в Сибири, участвовал в строительстве транспортных путей Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС.Высшее образование получил в Новосибирске. Являлся одним из первых разработчиков АСУ парками машин. Предложил систему прогнозируемого ремонтно-профилактического обслуживания парков машин.Во Владимирском госуниверситете работал с 1985 года: возглавлял архитектурно-строительный факультет (сейчас Институт архитектуры, строительства и энергетики), заведовал кафедрой строительного производства.Борис Григорьевич награжден медалями СССР, знаком Российского Союза строителей, корпоративными наградами «Заслуженный строитель России», Почетный работник высшей школы РФ», «Почетный строитель России» «Почётный транспортный строитель», «Почётный строитель Земли Владимирской».Ректор ВлГУ Анзор Саралидзе и весь коллектив ВлГУ выражают глубокие соболезнования родным и близким Бориса Григорьевича.Прощание состоится 7 октября в 12:00 в Храме Архангела Михаила (ул. Студеная Гора, 1а).Фото: сообщила пресс-служба ВЛГУ.