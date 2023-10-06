Во Владимире задержан бывший сотрудник исправительного учреждения, подозреваемый в хранении...

Во Владимире задержан бывший сотрудник исправительного учреждения, подозреваемый в хранении наркотиковВ отношении младшего инспектора дежурной службы ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской области возбуждено уголовное дело. Он подозревается в незаконном приобретении и хранении наркотиков в значительном размере (ч. 1 ст. 228 УК РФ).Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, по предварительным данным, в июле 2023 года 25-летний подозреваемый на территории промышленной зоны во Владимире сорвал наркотикосодержащие растения общей массой 17,93 грамма, которые привез домой. После чего разделил на части и хранил, пока запрещенные вещества не изъяли сотрудники полиции.Следователями допрошен подозреваемый, назначена физико-химическая экспертиза изъятого, допрашиваются свидетели.Фото freepik.com