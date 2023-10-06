Во Владимирской области на большой экран выходит фильм о знаменитом русском путешественнике Федоре...

Во Владимирской области на большой экран выходит фильм о знаменитом русском путешественнике Федоре КонюховеНа больших экранах-новый фильм "Повелитель ветра". Он вышел в прокат при поддержке телеканала "Россия". Главный герой картины- знаменитый путешественник Федор Конюхов. Фильм уже успели оценить и владимирские зрители.Всемирно известный российский путешественник, воздухоплаватель, писатель и художник Федор Конюхов. Он совершил более пятидесяти экспедиций в самые опасные и неизведанные точки планеты, в 2016 году Федор поставил мировой рекорд - обогнул земной шар на воздушном за 11 дней. Именно это событие легло в основу сюжета картины "Повелитель ветра"Юлия Романова, менеджер кинотеатра:- Фильм мы ждали долго, он основан на реальных событиях, там известные актеры, ну судя по впечатлением он, конечно понравился, он как и для семейного просмотра, ну для любых возрастных категорий, но люди выходят довольные, мы планируем тоже сами все посмотреть сходить.Роль Федора в фильме исполнил его тёзка - популярный актер Федор Бондарчук. Для съемок ему сделали сложный грим. Супругу Конюхова сыграла Анна Михалкова. Биографический фильм захватывает, как полет на аэростате, говорят зрители.Нина и Денис Титовы:- Очень добрый фильм!- Прекрасный фильм, прекрасно, что есть такие люди, которые за свои идеи идут до конца жизни, вдохновляя всех остальных на подвиги и прекрасные дела.Обогнуть землю на воздушном шаре задача не из простых. Нельзя предсказать все опасности во время такого экстремального полета. Какие неожиданности ждали Федора Конюхова и как он с ними справился? - Все ответы уже на большом экране.Федор Лалакин Алексей Ковалев "Вести-Владимир"